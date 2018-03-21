Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Kaza, Beyşehir-Seydişehir karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esin A.’nın kullandığı 16 V 6940 plakalı otomobil, Genek mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ormanlık alanda taklalar atarak devrilen otomobil, bir uyarı levhasının önünde durabildi. Sıkışmalı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.