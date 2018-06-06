Diğer
Kategoriler

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Sürücü hafif yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

06 Haziran 2018 17:43

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ambulans Yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uğur A. yönetimindeki 38 EY 540 plakalı otomobil Ambulans Yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Uğur A. hafif yaralandı.

Bu sırada kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yaralının ilk kontrolleri yapıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı Uğur A. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Durumunun iyi olduğu kaydedildi. 

Devrilen direk görevliler tarafından kaldırılırken, polis kaza hakkında inceleme başlattı.
Oğuzhan Eke
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç