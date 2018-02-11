Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğini yola devirdi

Alınan bilgiye göre kaza, bugün akşam saatlerinde Hassa-Kırıkhan yolu üzeri Topboğazı mevkisinde yaşandı. Mehmet Ali Çetin'in kullandığı 31 EB 226 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Buradaki yüksek gerilim hattı direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Ali Çetin, kaza yerine çağrılan ambulans ile Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elektrik direğinin yola devrilmesi sonucu kapanan yol ise vinç yardımıyla direğin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Orhan Erkılıç