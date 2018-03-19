Diğer
Kategoriler

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

İzmir'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobil faciaya neden oluyordu.

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

19 Mart 2018 08:51
Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu - Tıkla İzle

Kaza, dün akşam saatlerinde Liman Caddesi ile Atatürk Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Liman Caddesi yönünden gelen M.T. idaresindeki 26 E 0243 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, Atatürk Caddesi yönünden gelen ve Liman Caddesi istikametine dönmek isteyen V.A. yönetimindeki 35 ENZ plakalı otomobile çarptı. M.T.'nin idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak defalarca takla attı. Daha sonra, her gün yüzlerce yayanın aktif olarak kullandığı kaldırımda bulunan bir iş yerine çarparak durabildi. Kazanın akşam saatlerinde olması nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı.
Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi

Etiketler: İzmir, kaza, otomobil

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç