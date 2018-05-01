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Kontrolden çıkan otomobil motosikletliyi biçti: 1 ölü

Amasya’nın Suluova ilçesinde yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil motosikletliyi biçti: 1 ölü

01 Mayıs 2018 20:51

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan K. (35) yönetimindeki 05 FF 919 plakalı otomobil, Amasya istikametinden Suluova’ya doğru seyrettiği esnada ilçe girişine yakın yağışlı havada yolun ıslak olmasından dolayı aracını kaydırarak aynı yönde olan Uğur Havza’nın (31) kullandığı 05 FR 407 plakalı motosiklete çarparak yol kenarına sürükledi. Kanlar içinde kalan motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti. Kaldırım taşlarına çarparak takla atan otomobil sürücüsü ise olay yerinde gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Havza’nın cenazesi polislerin incelemesinin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

 

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