Kontrolden çıkan otomobil önce evin çatısına, sonra dere yatağına uçtu

Olay, saat 16.30 sularında Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cansu K. (31), idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetrini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil hızlanarak önce yol kenarında bulunan İbrahim Adalılar isimli bir vatandaşa ait tek katlı evin çatısına, çatıdan da evin yanında bulunan dere yatağına uçtu.

Çalılara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay sırasında evde kimsenin olmayışı büyük bir facianın önüne geçti.

Kaza sırasında yaşanan gürültü ile evlerinden korku ile dışarı çakan vatandaşlar, hemen kazada yaralanan sürücünün yardımına koştu. Cansu K.’yi otomobilinden çıkartan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cansu K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cansu K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobilin uçtuğu evin çatı ve yatak odası kısmında büyük hasar meydana geldi. Kaza sırasında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen vatandaşlar, korku ile evlerinden dışarıya fırladıklarını ifade ettiler. Aynı yerde daha önce de defalarca kaza olduğunu söyleyen vatandaşlar, evde uyumaktan korktuklarını dile getirdiler.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken dere yatağına uçan otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı.

Murat Kanber

