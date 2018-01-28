Diğer
Kategoriler

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı

Bolu’da, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına uçtu. Otomobilde bulunan anne ve 5 yaşındaki oğlu kazadan yaralı kurtuldu.

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı

28 Ocak 2018 23:48

Kaza, Alpagutbey Mahallesi Zerdali Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Elaldı yönetimindeki 14 GF 065 plakalı otomobil, sokak üzerinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kanalda ters yatan otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Melih Elaldı, olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla su kanalına uçan otomobilden çıkarıldı.

Kazada yaralı olarak kurtulan Elif Elaldı ve oğlu 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Sokak üzerinde esnaflık yapan Murat Kulaç isimli vatandaş, “Burada çok sık kaza oluyor. 2 ay içerisinde bu 10’uncu kaza oldu. Bir önlem alınması gerekiyor. Bu yolda 30 ile gidilmesi gerekirken 80’le gidiyorlar. Sonra soluğu kanalda alıyorlar. Biz burada çocuğumuzu dışarı çıkaramıyoruz” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç