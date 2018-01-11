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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 7 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 7 yaralı

11 Ocak 2018 20:05

Edinilen bilgilere göre kaza, Bolvadin-Çobanlar karayolunun 18. kilometresinde Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. F.K. yönetimindeki 03 KE 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü F.K. ile Muhterem Tok (7), Havvagül Tok (27), Selmanaz Tok (8), Hayrunnisa Kiriş (18), Hasan Kiriş (27) ve Serpil Kiriş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mücahit Kuzu
 

 

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