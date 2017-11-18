Diğer
Kategoriler

Kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin tramvay yoluna girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

18 Kasım 2017 09:43

Kaza, 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 68 AC 746 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak tramvay yoluna girdi. Ters dönerek raylar üzerinde yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücü M.A. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken otomobilde bulunan Mücahit Hakkı B. (18) araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mücahit Hakkı B., itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından ters dönen otomobilden çıkartıldı. Kazada boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler olan Mücahit Hakkı B., ambulans ile Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Mücahit Hakkı B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle uzun bir süre tramvay seferleri yapılamadı. Raylar üzerindeki aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tramvay seferleri tekrar başladı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç