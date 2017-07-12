Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki İbrahim Şahin idaresindeki 10 Y 0686 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince no 65 önünde yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Kaza sonucu araçta bulunan Rasim, Nevin, Şule ve Ezginaz Bağırgan yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza dan yara almadan kurtulan İbrahim Şahin, ''Yavaş geliyordum araba birden kaydı, direksiyon hakimiyetini kaybedince araba yoldan çıktı. Yuvarlanarak uçurumdan aşağıya düştük.'' şeklinde konuştu. Öte yandan, daha önce de aynı şekilde kaza olduğunu belirten 48 yaşındaki Murat Salman, ''İki yıl önce burada 20'li yaşlarda iki çocuğu kaybettik burada, çok feci şekilde hemde. Mümkün oldukça burada önlem alınmalı mahalleli olarak sesleniyoruz buraya önlem alın'' dedi. Kaza sonrası gelen yol yardım ekipleri, uçuruma yuvarlanan otomobili çıkartmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalıştığı sırada meraklı vatandaşlar, otomobilin çıkartılışını saniye saniye izledi.

İbrahim Şahin ve Bağırgan ailesinin bir düğüne katılmak üzere İzmir'e geldikleri öğrenildi.

