Diğer
Kategoriler

Kontrolden çıkan otomobil yayalara böyle çarptı

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin, yol kenarındaki yayalara ve ardından tüplere çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil yayalara böyle çarptı

07 Mayıs 2018 09:59
Kontrolden çıkan otomobil yayalara böyle çarptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D.'nin kullandığı 01 LC 290 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Eminağa Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yayalar Çiğdem Ardıç (43), kızları Ayşe (21) ve Damla Nur Ardıç (6), İsmail Dicle (39) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiye, ardından tüplere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 5 yaya ile araç sürücüsü Ahmet D. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

Yaralılardan Ayşe Ardıç ile İsmail Dicle'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü Ahmet D., hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Bu arada, aracın kontrolden çıkarak yayalara çarpma anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin kaldırımda dizili halde bulunan tüplere ve bir iş yerinin vitrinine çarparak devrilmesi ile yaralılardan birinin kaza anında aracın ön camından içeriye girmesi yer aldı.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç