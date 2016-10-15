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Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda bekleyen elektrikli bisikletli gençlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

15 Ekim 2016 10:27

Kaza, merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. yönetimindeki 42 CBY 75 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda elektrikli bisikletle duran Berat Bıyıkoğlu ve arkadaşlarına çarptı. Çevredeki vatandaşların kaza ihbarı sonrası olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 14 yaşındaki Berat Bıyıkoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü ve çarptığı Ekrem B. (18), Meriç B.(14), Mustafa B. (17) ve Celal T. (15) çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

Mustafa Beşer
 


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