Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre Yolu üzerinde sabaha karşı havalimanı istikametinde seyir halinde olan Koray Ç. idaresindeki 06 LUS 23 plakalı otomobil, Pursaklar varyantına bin metre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Yolun sağındaki metal bariyerleri kıran otomobil, takla atarak yol kenarına uçtu. Feci kaza nedeniyle sürücü Koray Ç. ile yolcu Mehmet Akif K. hurda yığınına dönen aracın içinde sıkıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaralı halde araçtan çıkarılan kazazedelere ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi yaklaşık 2 saatliğine trafiğe kapandı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem aldı. Hurda yığınına dönen otomobil, daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.