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Kontrolden çıkan otomobilin takla attı: 3 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü İdo Çınar’ın yerel sanatçı Haymana’lı İdo olduğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobilin takla attı: 3 yaralı

30 Ekim 2016 08:06

Kaza, Haymana ilçesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İdo Çınar’ın idaresindeki 06 DB 2356 plakalı otomobil, yol yapım çalışması devam eden Ankara-Haymana Karayolu’nun 15’inci kilometresinde, çakıl taşı döşenen yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla attı. Kazanın şiddetiyle şoför Çınar’ın yanı sıra S.Ç ve A.Ç de yaralandı.

Kazayı fark eden diğer vatandaşlar, otomobilin içindeki yaralıları çıkardıktan sonra durumu ilgililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerine getirilen ambulanslarla tedavi edilmek üzere Haymana Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yerel sanatçı olduğu öğrenilen araç şoförü İdo Çınar’ın Haymanalı İdo olarak tanındığı kaydedildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Hamza Kabasakal

Etiketler: ankara, trafik kazası


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