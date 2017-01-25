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Kontrolden çıkan otomobiliyle otobüs durağına çarptı

Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesinde kontrolden çıkan araç otobüs durağına çarptıktan sonra boş araziye yuvarlanırken sürücüsü ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobiliyle otobüs durağına çarptı

25 Ocak 2017 06:01

Edinilen bilgiye göre, Bursa - İzmir yolunda 16 RL 099 plakalı aracı kullanan Harun Yakışır(51) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan durağa çarptı. Yakışır savrulmanın etkisiyle aracıyla 7 metrelik yükseklikten boş araziye yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle dışarıya fırlayan bir sitenin güvenlik görevlisi 112 ekiplerini aradı. Kendi imkanlarıyla hurdaya dönen araçtan çıkan Yakışır’a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsünün durumu ciddiyetini korurken kaza mahallinde bulunan mağazalara araçtan fırlayan parçalar çarparak hasar oluşturdu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yusuf Ali Arslan 

Etiketler: bursa trafik kazası


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