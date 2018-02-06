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Kontrolden çıkan özel halk otobüsü otomobili böyle sürükledi

Pendik’te geçtiğimiz ay kontrolden çıkan bir özel halk otobüsünün, önüne aldığı otomobili metrelerce sürüklediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kontrolden çıkan özel halk otobüsü otomobili böyle sürükledi

06 Şubat 2018 09:43
Kontrolden çıkan özel halk otobüsü otomobili böyle sürükledi - Tıkla İzle

Üsküdar’da geçtiğimiz günlerde bir otobüsün durağa dalmasıyla 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza sıcaklığını korurken geçtiğimiz ay yaşanan benzer bir kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün bir otomobili metrelerce sürüklediği görülüyor. Önüne aldığı otomobili hızla sürükleyen otobüsün elektrik direğine çarparak durabildiği görüntülere yansıyor. Yoldan geçen kimsenin olmayışıyla olası bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülen görüntülerde, kazanın ardından çevredeki vatandaşların koşarak yardıma koştukları görülüyor. 

Etiketler: halk otobüsü

 

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