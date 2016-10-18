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Kontrolden çıkan pikap ağaca çarparak durabildi

Konya’da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap, ağaçlara çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan pikap ağaca çarparak durabildi

18 Ekim 2016 10:27

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi ile Adana Çevre Yolu kesişiminde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat D. yönetimindeki 55 DV 867 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Hızla yoldan çıkarak yol kenarındaki alt yoldaki toprak alana düşen araç, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan Atilla Y., hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Atilla Y., durumunu iyi olması nedeniyle hastaneye götürülmedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Mustafa Beşer

Etiketler: Konya, pikap


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