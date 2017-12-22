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Kontrolden çıkan TIR nöbet tutan polislerin arasına daldı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan tır, nöbet tutan polislerin arasına daldı. Kazada nöbet kulübesinde bulunan bir polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan TIR nöbet tutan polislerin arasına daldı

22 Aralık 2017 02:32
Kontrolden çıkan TIR nöbet tutan polislerin arasına daldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan Yusuf Yıldız (39) kullandığı 38 JM 420 plakalı pamuk yüklü tırın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tır karayolu üzerinde bulunan polis noktasındaki nöbet kulübesiyle ve polis aracının üzerine devrildi. Kaza sırasında nöbetçi polis memuru Recep Çağlar Deniz, güçlendirilmiş kulübede sıkıştı. Kazayla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle nöbet kulübesinde çıkışan polis Recep Çağlar Deniz, itfaiye ekipleri ve meslektaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan polis memuru Recep Çağlar Deniz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen tır sürücü ve yanında bulunan kardeşi Ahmet Yıldız (35) hafif yaralandı.

7 ay önce göreve başlayan polis memuru Recep Çağlar Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kapanan yol temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Muhammet Özer

Etiketler: kahramanmaraş, polis, TIR

 

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