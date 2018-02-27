Diğer
Kategoriler

Kontrolden çıkıp beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde, ıslanan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkıp beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti

27 Şubat 2018 13:24

Kaza, Didim-Söke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim'de esnaflık yapan 25 yaşındaki Hasan Ali Sayar, bir arkadaşının işi için 09 JN 544 plakalı kamyonetiyle Bodrum'a gitti. Dönüş yolunda TOKİ kavşağına geldiğinde yağmurdan dolayı ıslanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Sayar, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beton direğin devrildiği kazada, sürücü Hasan Ali Sayar olay yerinden hayatını kaybetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan Sayar’ın cansız bedeni, otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hüseyin Çalışkan
 

Etiketler: aydın, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç