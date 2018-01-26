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Kontrolsüz kavşakta feci kaza: 6 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde şehir içi servis ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kontrolsüz kavşakta feci kaza: 6 yaralı

26 Ocak 2018 00:26

Kaza, Çivril ilçesi Adnan Keskin Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otobüs firmasına ait Nazım Çakal idaresindeki 20 L 7608 plakalı şehir içi servis ile Coşkun Eser idaresindeki 64 BM 172 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada serviste bulunan 4 kişi ile özel araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı devrilirken araç içindeki yaralıları yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar çıkarttı. Olay yerine çağrılan ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken kaza yapan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kavşakta işaret ve uyarı tabelasının olmadığı belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bülent Çakır
 

 

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