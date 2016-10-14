İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından basına servis edilen görüntülerde, şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında gündüz ve gece yaşanan trafik kazalarından enstantaneler yer aldı. MOBESE kameralarına takılan kazalarda çoğunlukla dikkatsizlik ve aceleciliğin ön planda olduğu gözlemleniyor. Öte yandan MOBESE kameralarındaki trafik kazalarında çoğunlukla motosiklet kullanıcıları ön plana çıkıyor. Kontrolsüz dönüşler ve aceleciliğin neden olduğu kaza görüntülerinde ilçenin otogar girişinde meydana gelen trafik kazasında dolmuş bekleyen bir kişinin ölümden saniyelerle kurtuluşu çarpıcı görüntüler arasında yer aldı.