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Kontrolsüz motosiklet sürücülerinin yaptığı kazalar

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede 2016 yılı içinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE görüntülerini paylaştı. Meydana gelen trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırayı dikkatsizlik alıyor.

Kontrolsüz motosiklet sürücülerinin yaptığı kazalar

14 Ekim 2016 11:23
Kontrolsüz motosiklet sürücülerinin yaptığı kazalar - Tıkla İzle

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından basına servis edilen görüntülerde, şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında gündüz ve gece yaşanan trafik kazalarından enstantaneler yer aldı. MOBESE kameralarına takılan kazalarda çoğunlukla dikkatsizlik ve aceleciliğin ön planda olduğu gözlemleniyor.  Öte yandan MOBESE kameralarındaki trafik kazalarında çoğunlukla motosiklet kullanıcıları ön plana çıkıyor. Kontrolsüz dönüşler ve aceleciliğin neden olduğu kaza görüntülerinde ilçenin otogar girişinde meydana gelen trafik kazasında dolmuş bekleyen bir kişinin ölümden saniyelerle kurtuluşu çarpıcı görüntüler arasında yer aldı. 

Etiketler: Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, mobese


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