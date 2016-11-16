Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Direkli mahallesinde meydana geldi. Huzur Caddesinde ilerleyen Mahmut D.’nin kullandığı 34 ZT 0268 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cami duvarına çarptı. Kazada sürücüyle birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.