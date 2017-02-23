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Kontrolün tamamen ele geçirildiği El Bab'dan ilk görüntüler

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde kontrolün tamamen sağlandığı El-Bab'dan ilk görüntüler geldi.

Kontrolün tamamen ele geçirildiği El Babdan ilk görüntüler

23 Şubat 2017 15:37
Kontrolün tamamen ele geçirildiği El Bab'dan ilk görüntüler - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteği ile El Bab operasyonunu yürüten ÖSO askerleri, kent merkezi ve bağlı mahallerinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Kentten ulaşan ilk görüntülerde ise aralarında Sultan Murat Tümeni'nin de yer aldığı ÖSO askerlerinin kent merkezini ele geçirmek için girdiği son çatışmalar ve ele geçirilen bölgedeki askerlerin sevinci yer aldı. Kent merkezindeki tuzakları da temizleyen ÖSO askerleri, kentim hakim binalarına ise bayraklar astı. Askerler, havaya açtıkları ateş ve astıkları bayraklarla zaferi kutladı.

Askerler, zafer sevinçlerini cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Serhat Demir

Etiketler: El Bab, Fırat Kalkanı Harekatı


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