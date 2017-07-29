Diğer
Kategoriler

Konu boşanma olunca salon boş kaldı

Tekirdağ Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılan ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Boşanma Hukuku’ konulu panelde salon boş kalınca ön sıraları gazeteciler doldurmaya çalıştı. Konuşmacılar ise insanın yaptığı hatayla yüzleşmesinden korktuğu için salonun boş kaldığını ifade etti.

Konu boşanma olunca salon boş kaldı

29 Temmuz 2017 09:10

Tekirdağ Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından, Tekirdağ Ticaret ve Odası’nda, 'Kadına Yönelik Şiddet ve Boşanma Hukuku' konulu panel düzenlendi. Panelde yaklaşık 150 kişilik salon boş kalınca, panele katılan gazeteciler ön sıraları doldurmaya çalıştı. Konu hakkında açıklamada bulunan panelin konuşmacıları ise insanın yaptığı hatayla yüzleşmekten korktuğu için salonun boş kaldığını öne sürdü.

"Benim burayla bir alakam yok"

Salonda bu kadar boşluk olmasının kendileri için çok zor bir konu olduğunu ifade eden panelin katılımcılarından Psikolog Güneş Çalışkan, "Bu bizim için karşılaşılması kolay bir şey değil. Yani insan yaptığı hatayla yüzleşmekten, ya da yaşadığı sorunla karşı karşıya gelmekten korkar. Kolay bir şey değil bu. Aynı paneli Kapaklı ilçesinde de yaptık aynı durumla karşılaştık. Orada da katılımcı sayısı çok çok azdı. Ve orada sadece kadınlar geldi erkekler hiç gelmedi. Kadının meselesi gibi görülüp erkekler ‘Bizim burada işimiz yok zaten’ diye uğramıyorlar bile. Bize birebir geldiklerinde, uzun zamandır konuşmamıza rağmen, yine de yaşadığı şeyleri kolay kolay anlatamayan, dillendiremeyen ve ortaya koymayan çok kişi olabiliyor. Aslında burada bu kadar az insanın olması, yüzleşmekten ne kadar kaçtığımızı ve ‘Bu konu bizimle ilgili değil. Ben böyle bir şey yaşamıyorum. Zaten benim burayla bir alakam yok’ deyip sıyrıldığımız bir şey" dedi.

"Sorumluluk almak istemiyoruz"

Tekirdağ Baro Birliği Başkanlığı Genel Sekreteri ve panelin moderatörü Avukat Serçin Deneri de panel esnasında bir açıklama yaparak, "Sorumluluk almak istemiyoruz ve hep sorunların başkalarının çözmesini istiyoruz. 'Evet sorun var ama benim sorunumu başkalarını çözsün' diye hareket ediyorlar. Sorumluluk almak istemediğimiz için biraz da az sayıdayız. Buradaki insanlar sadece bizi dinlemek için değil sorunu öğrenmek ve bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek amacıyla bence gelmişlerdir" şeklinde açıklamada bulundu.
Panel, konuşmacıların açıklamalarının ardından sona erdi. Birkaç vatandaşın da katıldığı panelde, Tekirdağ'da bulunan yerel gazeteciler ön sırayı boş bırakmayarak programı sonuna kadar takip etti. 

Halil Dağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!