Konu boşanma olunca salon boş kaldı

Tekirdağ Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından, Tekirdağ Ticaret ve Odası’nda, 'Kadına Yönelik Şiddet ve Boşanma Hukuku' konulu panel düzenlendi. Panelde yaklaşık 150 kişilik salon boş kalınca, panele katılan gazeteciler ön sıraları doldurmaya çalıştı. Konu hakkında açıklamada bulunan panelin konuşmacıları ise insanın yaptığı hatayla yüzleşmekten korktuğu için salonun boş kaldığını öne sürdü.

"Benim burayla bir alakam yok"



Salonda bu kadar boşluk olmasının kendileri için çok zor bir konu olduğunu ifade eden panelin katılımcılarından Psikolog Güneş Çalışkan, "Bu bizim için karşılaşılması kolay bir şey değil. Yani insan yaptığı hatayla yüzleşmekten, ya da yaşadığı sorunla karşı karşıya gelmekten korkar. Kolay bir şey değil bu. Aynı paneli Kapaklı ilçesinde de yaptık aynı durumla karşılaştık. Orada da katılımcı sayısı çok çok azdı. Ve orada sadece kadınlar geldi erkekler hiç gelmedi. Kadının meselesi gibi görülüp erkekler ‘Bizim burada işimiz yok zaten’ diye uğramıyorlar bile. Bize birebir geldiklerinde, uzun zamandır konuşmamıza rağmen, yine de yaşadığı şeyleri kolay kolay anlatamayan, dillendiremeyen ve ortaya koymayan çok kişi olabiliyor. Aslında burada bu kadar az insanın olması, yüzleşmekten ne kadar kaçtığımızı ve ‘Bu konu bizimle ilgili değil. Ben böyle bir şey yaşamıyorum. Zaten benim burayla bir alakam yok’ deyip sıyrıldığımız bir şey" dedi.

"Sorumluluk almak istemiyoruz"



Tekirdağ Baro Birliği Başkanlığı Genel Sekreteri ve panelin moderatörü Avukat Serçin Deneri de panel esnasında bir açıklama yaparak, "Sorumluluk almak istemiyoruz ve hep sorunların başkalarının çözmesini istiyoruz. 'Evet sorun var ama benim sorunumu başkalarını çözsün' diye hareket ediyorlar. Sorumluluk almak istemediğimiz için biraz da az sayıdayız. Buradaki insanlar sadece bizi dinlemek için değil sorunu öğrenmek ve bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek amacıyla bence gelmişlerdir" şeklinde açıklamada bulundu.

Panel, konuşmacıların açıklamalarının ardından sona erdi. Birkaç vatandaşın da katıldığı panelde, Tekirdağ'da bulunan yerel gazeteciler ön sırayı boş bırakmayarak programı sonuna kadar takip etti.

Halil Dağ