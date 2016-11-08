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Konuşan Çöp Tenekesi 'Geveze' minikleri çevreci yapacak

Çocuklar ve yetişkinlerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Konuşan Çöp Kovası “Geveze” Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde yerini aldı. Güneşten aldığı enerjiyle çalışan çöp kovası içine çöp atıldığında eğlenceli cümleler kurarak çöp atan kişiyi tebrik ediyor.

Konuşan Çöp Tenekesi Geveze minikleri çevreci yapacak

08 Kasım 2016 16:24
Konuşan Çöp Tenekesi 'Geveze' minikleri çevreci yapacak - Tıkla İzle

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi, akıllı teknolojiler kullanan kurum ve kuruluşları ağırladı. Zirveye çevreci ve eğlenceli proje ile katılan Ataşehir Belediyesi, akıllı teknolojilerini görücüye çıkardı. Tweet atan ağaçtan, hikaye makinesine, Başkan Ataşehir’i Dinliyor ( BAD) projesinden konuşan çöp kovasına kadar 9 farklı proje ile stantta yerini alan Ataşehir Belediyesi çevreci projeleriyle dikkat çekti.
Çocuklar ve yetişkinler için çöp atmayı eğlenceli hale getiren Konuşan Çöp Kovası "Geveze" standın en çok ilgi gören projesi oldu. Tamamen güneşten aldığı enerji ile çalışan çöp kovası, içine çöp atıldığında teşekkür ederek çöp atmayı eğlenceli hale getiriyor. “Harika bir atıştı, yine bekleriz“ gibi sesli mesajlar veren Geveze’nin şehrin birçok noktasına yerleştirilmesi planlanıyor.

Ataşehir Belediyesi akıllı teknolojiyi çevre bilinciyle buluşturdu
Şehirlerde yaşayan vatandaşların hizmet kalite beklentisinin gün geçtikçe arttığını söyleyen Ataşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Zeynep Çetinkaya, belediyelere beklentilerin karşılanması noktasında önemli görevler düştüğünü söyledi. Çetinkaya, “Bu fuar sadece bizim değil diğer belediyelerinde akıllı teknolojilerini sergilediği bir fuar. Biz de 9 proje ile buradayız. Bazı halkla ilişkiler ve çevre projelerimizi buraya getirdik. Şehir mobilyalarını konuşturmaya başladık Ataşehir’de Buna bir çöp tenekesi ile başladık. Amacımız çocuklar ve yetişkinlerde çevre bilincinin gelişmesi, şehirle bağ kurabilmeleri ve bu yaparken de onları biraz da eğlendirebilmekti. Fuarda en çok ilgi çeken ürünümüz şuan da konuşan çöp tenekesi Bildiğiniz bir çöp tenekesi bu. Biz buna hareket sensörü ekledik, güneş enerjisi ile çalışıyor ve içine çöp atıldığında size seslenen bir hoparlör sisteminden oluşuyor. Çöpü attığınız anda, ‘çok güzel bir atıştı’, çöpü attığınız için teşekkür ederiz gibi çeşitli sesler çıkararak tepki veriyor" dedi.
 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hülya Keklik
 


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