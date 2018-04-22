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Konuşmak için yanına gittiği arkadaşlarını vurdu: 1 ölü

Konya’da arkadaşlarıyla konuşmak için buluşan bir kişi, tartıştığı 2’si kadın 3 kişiyi yanında getirdiği tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan üç kişiden biri hayatını kaybetti.

Konuşmak için yanına gittiği arkadaşlarını vurdu: 1 ölü

22 Nisan 2018 01:36

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Büyükşehir Stadyumu otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi A. arkadaşları Sevgi A, Ceylan P. ve Yaşar Telli ile henüz belirlenemeyen bir sebeple telefonda tartıştı. Dört arkadaş aralarındaki sorunu çözmek için buluşarak 06 BG 386 plakalı otomobil içerisinde alkol alıp konuşmaya başladı. Sohbet sırasında tekrar başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fevzi A. yanında getirdiği tabanca ile Sevgi A, Ceylan P. ve Yaşar Telli’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sevgi A, Ceylan P. ve Yaşar Telli ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan özel bir hastaneye kaldırılan Yaşar Telli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipler olayın ardından otoparktaki araçta inceleme yaparken, olayda kullanılan tabanca otomobilin üzerine atılmış vaziyette bulundu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  

İbrahim Yetkin

 

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