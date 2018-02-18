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Konuşmasına Fransızca başlayıp Türkçe bitiren Karslı kadın fenomen oldu

Konuşmasına Fransızca başlayıp Türkçe bitiren Karslı Zümran Ömür, sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu.

Konuşmasına Fransızca başlayıp Türkçe bitiren Karslı kadın fenomen oldu

18 Şubat 2018 15:16
Konuşmasına Fransızca başlayıp Türkçe bitiren Karslı kadın fenomen oldu - Tıkla İzle

Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, sosyal medyada fenomen haline geldi. Ömür, bir videoda kadının toplumda yer alması ve aile içinde söz hakkı olması için tıbbi bitkiler üzerine dernek kurduklarını belirterek, derneğin hikâyesini anlattı. Konuşmasına Fransızca başlayıp Türkçe bitirdiği videoda Ömür, başında pembe mavi bir yazma, kınalı elleriyle uyum içindeki kırmızı kazağı ve üzerindeki yeleğiyle kameranın karşısına geçti. Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür’ün sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede binlerce takipçi tarafından beğeni topladı.

Köydeki kadınların kendini ifade etmekte yaşadığı zorlukları anlatan Ömür, "Her kadın kendi ailesini ayakta tutarsa Türkiye iyi yerlere gelir. Doğrudüzgün erkek çocuk yetiştirelim. Ayakları üzerinde durabilen kız çocukları yetiştirelim. Kimse 'Ev kadınıyım' diye eve girmesin. Gerekirse evde örgü örsün ama para kazansın. Ayakları üzerinde dursun" dedi.  

Serkan Erkoç
 

 

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