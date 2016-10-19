Edinilen bilgiye göre, olay 17 Ekim Pazartesi günü Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ersin Ekici (21) ile H.A. Mersin'e limon bahçesinde çalışmaya gitti. Akşam iş bitince iki şahıs aynı araçla Adana'ya dönmek için yola çıktı. Yolda gelirken Ersin Ekinci, H.A.'nın konuşmasıyla alay etti. Bu duruma H.A. sinirlendi ancak önce bir şey söylemedi. İki şahıs Adana'ya geldi. Burada da araç içinde Ersin Ekinci alay etmeye devam edince H.A. sinirlenerek küfür etti. Ersin Ekici de H.A.'ya küfür edince aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. H.A. limon kesmek için yanında bulunan bıçağı çıkartıp Ersin Ekici'nin kalbine sapladı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekici, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü. H.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Yaşı küçük olduğundan ifadesi alınmadan adliyeye sevk edilen zanlının savcılıkta, öldürdüğü kişiyi konuşmasıyla alay ettiği için bıçakladığını ve çok pişman olduğunu ağlayarak anlattığı öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Keçe