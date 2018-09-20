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Konuşurken cep telefonunu çaldılar

Konuşurken cep telefonunu çaldılar
Konuşurken cep telefonunu çaldılar

Gaziantep’te yol kenarında telefonla konuşan vatandaşın cep telefonunu, motosikletli 3 kapkaççı tarafından çalındı.

Konuşurken cep telefonunu çaldılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun kenarında telefonla konuşan vatandaşın cep telefonu motosikletli 3 kapkaççı tarafından çalındı. Olayın şüphelileri O.Ü., İ.İ. ve C.S. önce çevredeki güvenlik kameralarına, ardından polis ekiplerine yakalandı. Telefonunu çaldıran vatandaşın polise başvurmasıyla birlikte Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. 

Ekipler, olay yerindeki kameraları tek tek inceledi. O.Ü., İ.İ. ve C.S. isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına aldı. O.Ü. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, İ.İ. ve C.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Abdülkadir Güneş

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