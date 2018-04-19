Konut alımında ‘Tasarruf’ modeli

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çifti, orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların tasarrufa dayalı faizsiz ev alma modeliyle rahatlıkla ev sahibi olduklarını belirtti. Çifti, “Konut alımında faizlerin son 10 yılın en yüksek seviyelerine çıkmış olması, insanların ihtiyaçlarını karşılayamaması anlamına geliyor. Bunun da etkisiyle tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektörü hızla büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

Çiftçi, ekonomi yönetiminin yüksek faiz vurgusunun rakamlarda da kendini gösterdiğini dile getirerek, “Kredi ve mevduat faizlerinde yeni yılda da artış sürerken, Şubat itibariyle faizler 10 yılın en yüksek seviyesini gördü. Şubat 2018 itibarıyla aylık bazda ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,68'e, konut kredisi faiz oranı yüzde 1,22 ve taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,51'e yükseldi. Bu yükselişin etkisiyle de vatandaşlar tasarrufa dayalı faizsiz ev alma modeline yöneldi” dedi.

“Faiz yükünü ortadan kaldırıyoruz”

Bu farkındalıkla bireylerin ev sahibi olmalarının yolunu açtıklarını belirten Çiftçi, tescilli ve kendine özgü tasarrufa dayalı modeliyle vatandaşların belli bir plan dahilinde ev ve araba sahibi olmalarını sağladıklarını öne sürdü. Vatandaşların geliştirilen tasarruf programına dahil edilmesiyle başlayan bu süre zarfında, yüksek faiz maliyetleriyle de karşılaşmadıklarından bahseden Çiftçi, “Ülkemizde konut alımında faizler her dönem yüksek seyretti. Günümüzde ise aynı şekilde yüksek faizler uzun vade kredi kullanımında çok yüksek faiz maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Bu durum, tasarrufa dayalı faizsiz ev alım modeline duyulan ihtiyacı da ortaya koyuyor. Faiz olmadığı için yüksek talep gören bu sektör sürekli büyüyen bir grafik çiziyor. Konut alımında faizlerin son 10 yılın en yüksek seviyelerine çıkmış olması insanların ihtiyacını karşılayamaması anlamına geliyor. Bunun da etkisiyle tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektörü hızla ön plana çıkıyor. Kişiler kendi tasarruflarıyla ev sahibi oldukları için başka bir kurum tarafından finanse edilmiyorlar. Hal böyle olunca faiz yükü ortadan kalkmış oluyor. Birevim’in tasarrufla faizsiz modelinde oluşan tüm fayda ise tekrar tasarruf sahiplerine dönüyor. Örneğin, 200 bin TL değerinde bir ev sahibi olmak isteyen kişi kredi kullandığı zaman 180 bin TL fazladan faiz ödemesi yaparken toplam ödemesi 380 bin TL oluyor. Ayrıca kredi kullanılması durumunda 3 bin 167 TL aylık taksitler ödemek zorunda kalıyor. Birevim’in tasarrufa dayalı faizsiz modelinde ise 200 bin TL değerinde bir ev için hiç fark ve faiz ödenmezken aylık taksitler evini teslim almadan önce 833 TL, evini teslim aldıktan sonra ise bin 633 TL oluyor. Kişi evini Birevim modeliyle hem uygun taksitlerle alırken, hem de hiç faiz veya vade farkı ödemiyor” şeklinde konuştu.

Bu gelişmeler çerçevesinde tasarrufa dayalı faizsiz ev alım sektörünün sürekli büyüdüğünün altını çizen Çiftçi, konut alımında faizlerin son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektörünün gelişimini tetiklediğini aktardı.