Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı 'Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) açıkladı. Buna göre; Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi ile hesaplanan KFE (2010=100), 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98 oranında artarak 219,55 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,10 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,60 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2015 yılı Ağustos ayında bin 689,39 TL/metrekare iken 2016 yılı Ağustos ayında bin 889,44 TL/metrekare olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde, 48 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan YKFE (2010=100) 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,37 oranında artarak 208,49 düzeyinde gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,98 oranında, reel olarak ise yüzde 2,71 oranında arttı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,48, 0,06 ve 1,29 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 18,70, 7,95 ve 14,73 oranlarında artış gösterdi.

Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, İstanbul'da yüzde 1,56 oranında artış görülürken, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,36 ve yüzde 0,11 oranlarında azalış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 15,37, 8,57 ve 11,53 oranlarında artış gösterdi.

2016 yılı Ağustos ayına ilişkin 26 düzey bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, KFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 21,71 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), yüzde 20,22 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale) ve yüzde 18,70 ile TR10 (İstanbul) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -6,33 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkari ve Muş), yüzde 1,45 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep) ve yüzde 1,84 ile TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) olduğu görüldü.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100),3,4 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86 oranında artarak 190,69 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,00 oranında arttı. Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışı yüzde 0,86 oldu.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,98, 0,57 ve 1,13 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 16,26, 9,65 ve 16,84 oranlarında artış gösterdi. Kalite kaynaklı yıllık fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 2,10, yüzde -1,55 ve yüzde -1,80 oldu.

2016 yılı Ağustos ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 20,88 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), yüzde 19,53 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale) ve yüzde 18,31 ile TR42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -2,02 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkari ve Muş), yüzde -1,10 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak), yüzde 0,39 ile TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) ve yüzde 1,32 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep) olduğu görüldü.