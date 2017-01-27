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Konut fiyat endeksi Kasım’da yüzde 0,72 yükseldi

Konut fiyat endeksi, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,72 oranında artarak 224,05 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyat endeksi Kasımda yüzde 0,72 yükseldi

27 Ocak 2017 15:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Kasım ayı ’Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre; Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi ile hesaplanan konut fiyat endeksi (KFE), 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,72 oranında artarak 224,05 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,26 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,92 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2015 yılı Kasım ayında 1752,29 TL/metrekare iken 2016 yılı Kasım ayında 1928,19 TL/metrekare olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde, 48 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan yeni konutlar fiyat endeksi (YKFE) 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88 oranında artarak 214,60 düzeyinde gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 oranında, reel olarak ise yüzde 4,10 oranında arttı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,26, 1,12 ve 0,87 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 11,57, 9,32 ve 17,41 oranlarında artış gösterdi.

Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,27, 2,78 ve 0,35 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 12,49, 12,79 ve 17,28 oranlarında artış gösterdi.

2016 yılı Kasım ayına ilişkin 26 düzey bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, KFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 24,37 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale), yüzde 22,18 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ve yüzde 17,41 ile TR31 (İzmir) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -0,66 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep) ve yüzde 0,19 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş) olduğu görüldü.

HEDONİK KONUT FİYAT ENDEKSİ

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan hedonik konut fiyat endeksi (HKFE), 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47 oranında artarak 193,95 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,20 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,93 oranında arttı. Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışı yüzde 0,95 oldu.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,36, 0,55 ve 0,71 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 12,11, 9,46 ve 16,03 oranlarında artış gösterdi. Kalite kaynaklı yıllık fiyat değişimleri sırasıyla yüzde -0,48, yüzde -0,13 ve yüzde 1,19 oldu.

2016 yılı Kasım ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 19,18 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale) ve yüzde 18,31 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -1,11 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş), yüzde 0,45 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep) ve yüzde 1,25 ile TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) olduğu görüldü.

(İHA)

Etiketler: Konut fiyat endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası


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