Konut fiyat endeksi yüzde 10,5 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Eylül ayı ‘Konut fiyat Endeksi' (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye geneli konut fiyat endeksi Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artışla 271,90 seviyesinde gerçekleşti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmelere bakıldığında; Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,91, 10,34 ve 12,36 oranlarında artış gözlendi.

HEDONİK KONUT FİYAT ENDEKSİ (HKFE)

2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,36 oranında azalan HKFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 7,17 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 13,93 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,36 oranında azalarak 225,56 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,17 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,93 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,36, 1,36 ve 0,35 oranlarında azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,12, 4,04 ve 11,33 oranlarında artış gösterdi.