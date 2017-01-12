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Konut satışları 2016 Kasım'da yüzde 4,5 arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2016 Kasım sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artış yaşanırken, Kasım sonu itibariyle geçen yıla kıyasla konut satışlarında İstanbul'da yüzde 3, Ankara’da yüzde 1 azalma olduğu, İzmir'de ise yüzde 4 oranında artış yaşandığı belirtiliyor.

Konut satışları 2016 Kasımda yüzde 4,5 arttı

12 Ocak 2017 11:27

EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş., Periskop Analiz'in 2016 Aralık ayı raporunu açıkladı. Rapora göre, Kasım ayı itibariyle son bir yıllık süreçte, konut kredisi kümülatif değişimi yüzde 13 artış gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 15 büyüyen konut kredileri bu yıl yüzde 13 büyüdü. Raporda kredi miktarının 2017'nin ilk çeyreğinde hareketleneceği öngörüldü.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, 2016 Kasım sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artış gösterdiğini, ipotekli konut satışlarının ise yaklaşık yüzde 1,6 oranında azaldığını belirtti.

Yazıcı, 2015 Kasım sonu itibariyle 2014’ün aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösteren konut satıslarının, 2016 Kasım sonu itibariyle 2014’ün aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 artıs gösterdiğini belirterek, "İstanbul’da konut satıslarının 2016 yılı Kasım sonu itibariyle 2015 senesinin aynı dönemine göre yaklasık yüzde 3, Ankara’da ise yüzde 1 oranında azaldı. Aynı tarihler arasında İzmir'de yüzde 4 artış görüldü. 2016 Aralık verileri itibariyle konut satışlarının biraz daha artması ya da aynı seviyelerde seyretmesinin bekleniyor" dedi.

Rapora göre, kullanıcı için konut kredisindeki maliyetlere bakıldığında, Ocak ayında 10 yıllık vadede kredi maliyetlerinin aylık yüzde 0,88 ile yüzde 1,25 arasında değiştiği görülüyor. Bankalar arasında farklılık olmakla birlikte 100 bin TL tutarında kredi için aylık ödemelerin 10 yıllık vadede bin 352 TL, 5 yıllık vadede ise 2 bin 152 TL dolayında seyrettiği belirleniyor. Takipteki kredilerdeki değişime bakıldığında ise 2016 Kasım ayında, konut kredileri içinde takipteki konut kredi miktarının sadece yüzde 0,54 düzeyinde olduğu, söz konusu oranın 2015 Kasım ayında yüzde 0,48 olduğu kaydediliyor. Periskop Analiz'in verilerine göre takipteki kredilerin toplam kredi hacmi içindeki büyüklüğünün kredi miktarıyla aynı hızda büyümemesi Türkiye için olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor. 


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