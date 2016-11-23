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Konut satışları Ekim ayında yüzde 25 arttı

Türkiye’de 2016 Ekim ayında 130 bin 274 konut satıldı.

Konut satışları Ekim ayında yüzde 25 arttı

23 Kasım 2016 10:16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ekim ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2016 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında artarak 130 bin 274 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 94 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 14 bin 449 konut satışı ve yüzde 11,1 pay ile Ankara, 7 bin 889 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Şırnak oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,8 oranında artış göstererek 48 bin 110 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 621 konut satışı ve yüzde 17,9 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 60,7 ile Ardahan oldu.
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artarak 82 bin 164 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 473 konut satışı ve yüzde 15,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 59,1 oldu. Ankara 8 bin 535 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 760 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 61 bin 677 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 996 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 16,2) sahip olurken, İstanbul’u 6 bin 318 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 219 konut satışı ile İzmir izledi.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,1 artış göstererek 68 bin 597 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 98 konut satışı ve yüzde 16,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 52,6 oldu. Ankara 8 bin 131 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 670 konut satışı ile İzmir izledi.
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak bin 566 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2016’da ilk sırayı 467 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya ilini sırasıyla 423 konut satışı ile İstanbul, 115 konut satışı ile Bursa, 87 konut satışı ile Trabzon, 74 konut satışı ile Muğla ve 67 konut satışı ile Yalova izledi.
Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 257 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 159 konut ile Suudi Arabistan, 135 konut ile Kuveyt, 132 konut ile Rusya Federasyonu ve 94 konut ile İngiltere izledi.
 


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