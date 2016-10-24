Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Eylül ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2016 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 oranında artarak 108 bin 918 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 40 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 15,6) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 564 konut satışı (yüzde 10,6) ile Ankara, 6 bin 50 konut satışı (yüzde 5,6) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Şırnak oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 oranında artış göstererek 42 bin 83 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 38,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 310 konut satışı ve yüzde 17,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 53,8 ile Ardahan oldu. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında artarak 66 bin 835 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 730 konut satışı ve yüzde 14,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57,1 oldu. Ankara 6 bin 374 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 384 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 50 bin 972 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 985 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 15,7) sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 619 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 342 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artış göstererek 57 bin 946 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 55 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,1 oldu. Ankara 6 bin 945 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 708 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 azalarak bin 276 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2016’da ilk sırayı 359 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya ilini sırasıyla 323 konut satışı ile İstanbul, 82 konut satışı ile Bursa, 69 konut satışı ile Aydın, 67 konut satışı ile Trabzon ve Yalova izledi.

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 230 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 140 konut ile Suudi Arabistan, 99 konut ile Rusya Federasyonu, 85 konut ile Kuveyt ve 84 konut ile İngiltere izledi.