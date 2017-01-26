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Konut satışları son üç yılda yüzde 15 arttı

Konut satışlarındaki son üç yıllık artış oranı yüzde 15,11 oldu.

Konut satışları son üç yılda yüzde 15 arttı

26 Ocak 2017 11:15

EVA Gayrimenkul Değerleme, konut satışlarında son üç yılın verilerinden bir rapor hazırladı. Yapılan araştırmaya göre; göre son konut satışlarındaki son üç yıllık artış oranı ise yüzde 15,11 oldu. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, 2016 yılında 1 milyon 341 bin 453 konutun satıldığını, bu oranın 2015 yılının aynı döneminde gerçekleşen 1 milyon 289 bin 320 dolayındaki satışa yakın olduğunu belirterek, "Son iki yıl kıyaslandığında 2016 yılında yaklaşık yüzde 4 oranında artış görüldü. 2015 yılında ise 2014 yılına göre yüzde 10,6‘lık artış yaşandı. Yıl içinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında düşüş olmamasının sevindirici. Aylık bazda değerlendirildiğinde ise 2016'da ayda takribi 110 bin konut satıldı" dedi.

İpotekli konut satışlarında yüzde 3.5 artış
Yazıcı, 2016 yılında yapılan ipotekli konut satışlarının 2015 yılındaki ipotekli konut satışlarına kıyasla yaklaşık yüzde 3,5 oranında arttığını kaydetti. Yazıcı, 2016 yılında gerçekleşen toplam konut satışları içinde ipotekli satışların oranı yüzde 33,5 seviyesinde iken, bir önceki yılda bu oranın yüzde 33,7 civarında olduğu söyledi.
Bir başka önemli verinin ise mülkün ilk sahipliği anlamına gelen ilk satışlarda görüldüğünü söyleyen Yazıcı, "2016 yılında yapılan her iki satıştan birinin neredeyse ilk satışlardan oluştu. 2016 yılında gerçekleşen ilk satışların toplam satışlar içindeki oranının yüzde 47,1 oldu. 2015 yılında bu oranın yüzde 46,4 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde değerlendirme yapıldığında konut satışlarının 2016 yılında 2015'e kıyasla İstanbul'da yaklaşık yüzde 3,1, Ankara'da yüzde 1,3 oranında azaldığını, İzmir'de ise yüzde 4,5 oranında artış görüldüğünü belirtti.

2016 yılında yabancı alıcılara satılan konut adedi 18 bin 189 olduğunu söyleyen Yazıcı, "Bu sayının Türkiye genelinde toplam konut satışları içindeki oranı yüzde 1,36 oldu. 2015 yılında bu oran yüzde 1,77 düzeyinde. Yıl içinde yaşanan olaylar yabancıya yapılan satışların düşmesinde önemli rol oynadı" şeklinde sözlerini tamamladı.
 

Etiketler: konut satışları


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