Konut satışları Temmuz’da yıllık bazda yüzde 42 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı ‘Konut Satış İstatistikleri’ verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 oranında artarak 115 bin 869 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 83 konut satışı ve yüzde 15,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 669 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 509 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Ardahan, 17 konut ile Hakkari ve 41 konut ile Şırnak oldu.

İpotekli konut satışları 38 bin 575 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 oranında artış göstererek 38 bin 575 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 33,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 556 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 49,3 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 77 bin 294 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 oranında artarak 77 bin_294 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 527 konut satışı ve yüzde 14,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 63,7 oldu. Ankara 7 bin 58 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 98 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,6 artarak 53 bin 949 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 526 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 172 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 611 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 61 bin 920 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artış göstererek 61_bin 920 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 557 konut satışı ve yüzde 15,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 52,9 oldu. Ankara 7 bin 497 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 898 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2017 yılı Temmuz ayında bin 726 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artarak bin 726 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2017’de ilk sırayı 528 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 386 konut satışı ile Antalya, 121 konut satışı ile Trabzon, 102 konut satışı ile Bursa, 100 konut satışı ile Aydın ve 80 konut satışı ile Yalova izledi.

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 293 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 248 konut ile Suudi Arabistan, 142 konut ile Kuveyt, 118 konut ile Rusya Federasyonu ve 76 konut ile İngiltere izledi.