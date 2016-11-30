2015 yılında 1 milyon 239 bin 320 evin satıldığını, 2016 yılının bitmesine 1 ay kala eğer 223 bin ev daha satılırsa rekorun rekorunu kıracaklarını söyleyen Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Bir önceki yıl 1 milyon 40 bin seviyesinde olan 10 aylık satış, bu yıl 1 milyon 66 bine yükseldi. 2016 yılında 10 aylık sürede 496 bin 427 tane ilk satış, 569 bin 658 tane ikinci el satış gerçekleşti. Ortalama bir konut fiyatını 300 bin TL olarak düşünürsek bu satışların toplam bedeli 320 milyar TL’yi buluyor. Yıl sonunda 1.3 milyon konut satıldığında inşaat sektöründe geçtiğimiz yıla oranla hızla yükselen bir ciro ve gelir artışı olacaktır. İnşaat sektörü 200 alt sektörü etkiliyor, sektörün kazancı istihdam ve gelir artışı yaratacaktır. Geçen yıl 1 milyon 289 bin 320 ev satıldı. Yılın bitmesine 1 ay kaldı ve 223 bin ev satılırsa geçen yıl yakalanacak. 2016’yı yeni bir rekorların rekoru rakamla kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

“Kredili satış rakamları geçen yıla oranla iki katına çıktı”

“Sektör, bu yıl ekim ayında neredeyse geçen yıl aynı aya oranla 2 katına yaklaşan kredili ev satış rakamını yakaladı” diyen Taş, “Konut kredi faizleri firmaların ve bankaların girişimiyle faizler yüzde 0.80’e inince kredili satış Ekim’de yüzde 71.8 artarak 48 bin 110’a çıktı ve rekor kırdı. Ekim ayında bu rakam toplam satışların yüzde 37’sini oluşturdu. Kredili ev satışlarındaki bu rakamın 26 bin 784’ünü ikinci el konutlar oluşturdu. 2015 yılı ekim ayında ipotekli konut satışlarına bakacak olursak, 14 bin 757’si ikinci elde olmak üzere, 27 bin 996 konutun ipotekli satıldığını görüyoruz. Sektör, bu yıl ekim ayında neredeyse geçen yıla aynı aya oranla 2 katına yaklaşan kredili ev satış rakamını yakaladı. 2016 yılı Temmuz ayında 43 bin 500 olan ikinci el satış, Ağustos’ta 60 bin 967, Eylül ayında 57 bin 946, Ekim ayında ise 68 bin 597 oldu” diye konuştu.

1.3 milyon konut satışı bekleniyor

“Faizin düşmesiyle konutun ‘erişilebilir’ olduğunu belirten Taş, satışların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.1 arttığını ve kredili satışın tarihinde ilk kez 48 bini gördüğünü söyledi. Taş, “Tarihi kampanya, faizin yüzde 1’in altına inmesi ve kredide banka payının yüzde 80’e çıkarılması etkili oldu. Ocak-Ekim döneminde konut satışları 1 milyon 66 bine çıkarak, geçen yılı geride bıraktı. Yıl sonunda 1.3 milyon adetlik rekor beklentisi yükseldi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ekonomide çarkları döndürmek isteyen Emlak Konut GYO ve GYODER’in başlattığı kampanyada faizin yüzde 0.80’e düşmesi satışları tetikleyen ilk unsur oldu. Ardından hükümetin bankalara ‘faiz indirin’ çağrısı geldi ve bankalar 5 yıllık vadede faizi yüzde 0.80’e çekti. Son olarak konut kredisinde banka payının yüzde 75’ten yüzde 80’e çıkarılması krediyle ev alacaklar için avantaj sağladı. Bu da kredili satışlara dolayısıyla da konut satışlarına Ağustos’tan itibaren üst üste patlama yaşattı” açıklamalarında bulundu.

Birinci el satışı yüzde 22 arttı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 61 bin 677 olduğunu ifade eden Taş, “Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47.3 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul, 9 bin 996 konut satışıyla en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 6 bin 318 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 219 konut satışıyla İzmir izledi. İkinci el konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.1 artış göstererek 68 bin 597 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 98 konut satışı ve yüzde 16.2 payla ilk sıraya yerleşti. Yabancıya konut satışı ise Ekim’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 1.566 oldu” dedi.

