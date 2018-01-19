Konut satışlarının artmasındaki nedenler

Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 bin 99 tanesi ipotekli, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

2016 yılında Türkiye genelinde toplam 1 milyon 341 bin 453 konut satış gerçekleştiğini 2017 yılında ise bu rakamın 1 milyon 409 bin 314 olarak gerçekleştiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2017 yılında konut satışlarında 1 milyon 409 bin ile yeni bir satış rekoru kırıldı. Türkiye genelinde tüm satışlar geçen yıla göre yüzde 4.5 artış gösterirken, konut satışları yüzde 5.1 ile daha fazla artış göstermiş oldu” dedi.

Rekoru getiren nedenler

Gayrimenkul sektörünün, para ve sermaye piyasaları gibi değerlendirilmesi gerektiğini ve yapılacak düzenlemelerin sektör açısından çok önemli olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “2017 yılında konut satışlarındaki artışları etkileyen unsurlardan ilki konut kredilerinin ilk iki çeyrekte yüzde 1 seviyesinin altında olması ve devlet bankaları tarafından uygun krediler verilmesiydi. İkinci ve üçüncü çeyrekte ise tapu harcı indirimi ve konut teslimlerindeki KDV indirimleri sektörü tetikledi. Ayrıca yabancı alımlarında sorgulama işlemlerinin birçok ilde kolaylaştırılması ve vatandaşlık uygulamaları, yabancılara konut satışını artırdı. Eylül ayında Türkiye genelinde 140 bin konut satışı ile rekor kırılmıştı” dedi.