Konut sektörü istikrar bekliyor

24 Haziran seçimleri öncesinde Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, sektöre dair görüş bildirdi. Bıyıklı, sektörün istikrar beklediğini söyleyerek, “İstikrar devam ederse konut sektörü çok daha güzel yerlere gelecek ve devam edecek. Çok problem yaşayan firmalar oldu. Seçimlerden sonra konut sektörünün daha da canlanacağını bekliyoruz” dedi.

“Alınan kararlar sektörün önünü açtı”

Doların ve altının yükselmesinden konut sektörünün de etkilendiğini aktaran Bıyıklı, “Hükümetimizin almış olduğu kararlar, sektörün biraz önümüzü açtı. Birinci olarak, kamu bankalarının vade oranlarını 0,98'e çekmesi bir hareket getirdi. İşyeri teslimlerinde uygulanan yüzde 18 KDV'nin yüzde 8'e çekilmesinin de faydası oldu. Üçüncü olarak da tapu harçlarının yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürülmesi sektöre bir hareket getirdi. Seçim kararı alındığında daire alanlar biraz endişeli bir şekilde, 'seçimi bekleyelim' dediler. Şu anda ev almak için seçimi bekleyen çok müşterimiz var. Vatandaş istikrar bekliyor” diye konuştu.

Bıyıklı, imar barışının da sektörde endişeleri giderdiğini vurgulayarak, “İmar barışının sektöre katkısı genellikle iskanı olmayan yerler ağırlıklı oldu. İskanı olmayan yerlerde genelde piyasa rakamları, iskanı olan konutlara göre yüzde 20 ve yüzde 25 daha aşağı fiyatlarda. Kat irtifakı kurulmamış, daire adına tapular yok ve elektrik, su, bazı yerlerde şantiye olarak devam ediyor. Dolayısıyla konutta oturan insanlar endişeyle bakıyorlardı. Çıkan kanun fevkalade faydalı oldu. Önümüzdeki günlerde hem piyasayı canlandıracak hem de belirsizlikler ortadan kalkacak diye görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Doların 4 seviyesinin altına düşmesi piyasayı canlandıracaktır”

Bayram Bıyıklı, seçim sonrasında istikrarın sağlanması sonucunda doların TL karşısında değer kaybedeceğini öngördüğünü belirterek, “Seçimden sonraki beklentimiz dolar 4 liranın altına düşecek.Doların 4 seviyesinin altına düşmesi piyasayı canlandıracaktır. Konut sektörü, istikrar oluşursa, koalisyonsuz bir hükümet oluşursa inanıyorum ki daha fazla canlanacaktır. İstatistiklere baktığımız aman Türkiye’de 2017 yılında 570 bin civarında evlilik olmuş. Bu sayı kadar da ev ihtiyacı var. Bu 600 bin ev ihtiyacını karşılamak mecburiyetindeyiz. Biraz konut fazlılığı vardı onlar yavaş yavaş azalacak. Şu an da inşaat sektöründe eldeki konutlar bitirilmeye çalışılıyor. Bu arada inşaat sektörünü de faydalı olmak lazım. Beylikdüzü’nde 500 dairelik bir proje yaptık. Aşağı yukarı yılbaşında bitirdik. İskan ruhsatı için 6 ay önce müraacatımızı yaptık. Bekliyoruz. Konut sektörüne belediyelerimizin yardımcı olmasında fayda var” ifadelerini kullandı.

“İstikrar devam ederse konut sektörü çok daha güzel yerlere gelecek”

Bıyıklı, seçim sonunda sektörün istikrar beklediğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi memleketimize çok faydalı olacak. Fakat tecrübeli bir başkan olmasında fayda var. Türkiye’de şu anda dev yatırımlar gerçekleşti. Bu yatırımların durmayıp devam etmesi gerekiyor. Milletimizin tercihini istikrardan yana kullanmasını tavsiye ediyoruz. Anadolu’da çeşitli yerlere gittim, insanlar istikrar istiyorlar. İstikrara, birlik beraberliğe ihtiyacımız var. istikrar devam ederse konut sektörü çok daha güzel yerlere gelecek ve devam edecek. Çok problem yaşayan firmalar oldu. Seçimlerden sonra konut sektörünün daha da canlanacağını bekliyoruz” dedi.

Ali Canberk Özbuğutu - Fırat Aksoy