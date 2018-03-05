Konutu kadın seçiyor tapusunu erkek alıyor

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Türkiye genelinde 2017 yılında satılan 1 milyon 409 bin 314 konuttan 409 bin 453'ü yani yaklaşık yüzde 29'u kadınlar adına tescil edildi. Kadınlar adına tescil edilen konutlarda yüzde 14,9 ile en düşük il Ağrı olurken, bu ili Van, Muş ve Ardahan izledi. Kadınlar adına tescil edilen konutlarda en yüksek oran ise yüzde 37,5 ile Balıkesir'de. Balıkesir'i sırayla Muğla, Edirne, Çanakkale, İzmir, Giresun, Aydın ve Burdur izledi.

Taşınmaz seçimlerinde kadınların, tapu tescilinde ise erkeklerin baskın olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Genel olarak barınma amaçlı konut tercihlerinde seçimi kadınlar yapıyor. Ulaşım ve sosyal çevrenin yanı sıra, kadınların seçiminde yaşayacakları çevrede kendilerini güvende hissetmeleri çok önemli. Erkekler için ise, konutun depreme dayanıklılığı ve otopark durumuna öncelikli” ifadelerini kullandı.

Ortak alınan konutlar daha avantajlı

Bir konutun kadın ve erkek tarafından ortaklaşa olarak da satın alınabildiğini belirten Özelmacıklı, “Ortaklaşa satın alınan taşınmazlar, gelir vergisi avantajının yanı sıra mirasın intikali sırasında da eşin çocuklarına göre daha avantajlı olmasını sağlıyor. Bu nedenle de son dönemde tercih edilmeye başlandı. Örneğin Afyon’da 9 bin 96 satıştan 449 tanesi yani yaklaşık yüzde 5’i ortak tapu. Afyon’u yüzde 4.2 ile Bolu, yüzde 3.8 ile de Yalova takip ediyor” dedi.

Aile konutu şerhi kadının güvencesi

Mustafa Hakan Özelmacıklı, aile şerhiyle malik olan eşin aile konutunun satışını ya da bağışını eşinin rızası olmadan gerçekleştiremediğini belirterek, şöyle konuştu: “Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekân olarak tanımlanıyor ve eşlerin oturdukları tek bir konut için geçerli kabul ediliyor. Aile konutu olarak özgülenen bu taşınmazın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair şerhin verilmesini isteyebiliyor. İşlem için tapu sicil müdürlüğü sadece, bir fotoğraf, nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneğini talep ediyor. İşlemin ise hiçbir harcı yok. Bu şerh ile, malik olan eş, aile konutunun satış ya da bağışını eşinin rızası olmadan gerçekleştiremiyor. Gene bu şerh var ise, malik eş aile konutu üzerinde ipotek, satış vaadi, intifa, sükna, kira şerhi vb. işlemleri de yapamıyor. Bunları yapabilmesi için ancak malik olmayan eşin rızasının alınması gerekiyor.”

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Medeni Kanunun 194’üncü maddesinde yer alan düzenleme ile eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekanların aile konutu olarak özgülenerek bu taşınmaz mal üzerinde eşlerin tek başlarına hukuki işlem yapmalarını engelleyen bir şerhtir. Malik olan, malik olamayan eş veya eşlerin her ikisinin talebi üzeri şerh edilebilir.