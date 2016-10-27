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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda operasyon!

Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na 4'üncü dalga operasyonu düzenlendi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında operasyon!

27 Ekim 2016 08:43

Konya merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 73 asker hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında merkezi Konya olduğu öğrenilen 17 ilde operasyon başlatıldı. 73 asker FETÖ/PYD üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı arama kararı olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına şüpheliler sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma hastanesine getirildi. 

Dün 2'si albay 29 asker tutuklanmıştı

20 Ekim günü yapılan 3'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 47 askerden, 2'si albay 29 asker çıkarıldığı mahmekece tutuklanırken, 9'u adli kontrol kararı olmak üzere 18 asker serbest bırakıldı. 

Etiketler: Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı


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