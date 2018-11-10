Konya Ankaragücü'nü 2-0'la geçti

Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adis Jahovic'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic'in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa hareketlenen Milosevic müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi

56. dakikada Traore'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Ricardo Faty, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

69. dakikada Atiker Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

77. dakikada orta alanda gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic'in verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Fofana, maçın skorunu belirleyen golü attı. 2-0

KÜNYE

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Şener

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Diagne (Selim dk. 74) , Ferhat (Opanasenko dk. 64), Jevtovic, Volkan Fındıklı (Traore dk. 46,) , Yatabare, Milosevic, Fofana, Jahovic

Yedekler: Mahmut, Ali, Amir, Moke, Vedat, Musa, Mücahit

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Djedje, Ricardo, Kenan (Cerci dk. 66), Putsila, Bifouma, El Kabir (Mokhtar dk. 85 ?)

Yedekler: Altay, Sedat, Mehmet, Mahmut, Kehinde, Erdem, Moulin, Kaan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Djedje, Pinto (MKE Ankaragücü) , Selim (Atiker Konyaspor)

Goller: Ricardo Faty (dk. 56 k.k), Fofana (dk. 77) (Atiker Konyaspor)

(Mustafa Beşer - Mustafa Uslu/İHA)