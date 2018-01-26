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Konya-Antalya karayolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Konya Antalya karayolu yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde trafiğe kapatıldı.

Konya-Antalya karayolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

26 Ocak 2018 00:08

Dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmeyen Seydişehir-Antalya karayolu, akşam saatlerinde başlayan tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Marangozlar Kavşağında bölge trafik ekipleri tarafından araç geçişine izin verilmezken, yolda kalan araçlar ekipler tarafından kurtarılarak dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Öte yandan, karayolları ekipleri yolu yeniden trafiğe açabilmek için küreme tuzlama ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

İsmail Sünbül
 

 

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