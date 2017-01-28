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Konya-Antalya yolunda tipi ulaşımı aksatıyor

Konya-Antalya karayolunda sürücüler tipi ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşarken tırların ise geçişine izin verilmiyor.

Konya-Antalya yolunda tipi ulaşımı aksatıyor

28 Ocak 2017 12:49
Konya-Antalya karayolunda özellikle Seydişehir’den sonra etkili olan buzlanma nedeniyle birçok sürücü zor anlar yaşadı. Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiindeki tipi ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız olarak kar küreme, tuzlama ve püskürtme çalışmalarını sürdürürken sürücüler ise yol kenarındaki araçlarının boyunu aşan kar içerisinde ilerlemeye çalıştı.
Öte yandan Bölge Trafik ekipleri ilçe çıkışında tırların geçişine izin vermezken diğer araçlarda ise kar lastiği ve zincir kontrolü yapılıyor.
  İsmail Sünbül
 

Etiketler: Konya-Antalya


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