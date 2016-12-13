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Konya Barosu terörü lanetledi

Konya Barosu avukatları İstanbul’da 44 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan hain terör saldırısını lanetleyerek, birlik mesajı verdi.

Konya Barosu terörü lanetledi

13 Aralık 2016 13:58

Konya Barosu girişinde gerçekleştirilen programa Konya Barosu, Türk Hukuk Enstitüsü Konya Şubesi, Hukuki Araştırmalar Derneği Konya Şubesi, Demokrat Avukatlar Derneği, İdealist Hukukçular Derneği, SÜ Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği, Genç Avukatlar Derneği ve Anadolu Hukukun Üstünlüğü Derneği üyeleri katıldı.

Avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ, 10 Aralık akşamı İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısında açıklanan en son resmi rakamlara göre 44 polis memuru ve vatandaşın şehit olduğunu ve 150’nin üzerinde vatandaşın ise yaralandığını söyledi. Şehitlere Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileyen Avukat Aladağ, yaralıların bir an evvel şifa bulmasının en büyük dilekleri olduğunu kaydetti. Aladağ açıklamasında, “Şu husus bilinmelidir ki alçak terör eylemleri hiç bir şekilde başarıya ulaşamayacak aziz milletimiz terör örgütüne ve taşeronlarına asla fırsat vermeyecektir. Binlerce yıldır varlığı ve bağımsızlığı için her türlü bedeli ödemiş olan yüce Türk Milleti hain terör saldırılarına karşı da gereken cevabı muhakkak verecek ve teröristleri döktükleri kanda boğacaktır. Milletimizin ortaya koyduğu bu iradenin devletimizi yönetenlerde de eksiksiz bir biçimde tezahür etmesi, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürülmesi, faillerin bir an evvel bulunup cezalandırılması ve bir daha böyle eylemler yaşanmaması için gereken her türlü hukuki ve cezai tedbirlerin alınması en büyük beklentimizdir” ifadelerini kullandı.

"Terör örgütleri yabancı güçlerin taşeronluğunu yapan zavallılardır"
Avukat Aladağ, açıklamasında, "Terör örgütleri yabancı güçlerin taşeronluğunu yapan zavallılardır. Bu nedenle bu saldırının ardındaki tüm yerli ve yabancı işbirlikçiler tespit edilerek gereken her türlü mücadelenin yapılması önemli bir gerekliliktir. Güvenlik güçlerimiz bir yandan sınırlarımız içinde bir yandan da sınırlarımızın ötesinde terör örgütlerine karşı kahramanca bir mücadele yürütmektedir. Irak’ta ve Suriye’de ülkemizin sürdürdüğü operasyonlar ile bu hain saldırı arasında bir bağlantı olabileceği hususu da gözden kaçırılmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Irak’ta ve Suriye’de terör bataklığını kurutuncaya kadar mücadeleyi sürdürmelidir. Terörü besleyenler ve büyütenler de şunu bilmelidir ki bugün beslendiğiniz ve büyüttüğünüz terör örgütleri yarın sizi de vurur. Bu saldırının hedefinde aziz milletimiz, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz vardır. Ancak şu iyi bilinmelidir ki, milletimiz yaşanan her acı hadiseden sonra daha fazla kenetlenmekte ve kardeşlik duygularını derinden hissetmektedir. Bu düşüncelerle tekrar, yaşanan elim terör saldırısını şiddetle ve nefretle telin ediyor yaşamını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuyan avukatlar, adliyede görevli polis memurlarına karanfil vererek baş sağlığı dileğinde bulundu. 

Ahmet Ataş - Ömer Sayın

Etiketler: Konya Barosu avukatları


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