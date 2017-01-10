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Konya-Isparta karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Konya-Isparta karayolu yoğun kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Konya-Isparta karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

10 Ocak 2017 18:02

Beyşehir ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Beyşehir-Konya arasındaki güzergahın araç trafiğine kapatılması üzerine Konya-Isparta karayolu ulaşıma kapandı. Beyşehir-Konya arasındaki ulaşımın Kızılören ve bazı noktalarda yaşanan kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düşmesi nedeniyle kapandığı belirtilirken, Beyşehir kent merkezinden Konya il merkezi yönüne araçların geçişine izin verilmiyor. Konya’dan da Beyşehir yönüne araç geçişine izin verilmediği öğrenildi. Beyşehir çıkışındaki polis noktasında görev alan trafik ve polis ekipleri, sürücülere Konya yolunun ulaşıma kapandığı yönünde bilgi verirken, dış mahallelere ve TOKİ yönüne gidecek araçların dışında geçişine izin vermiyor. Öte yandan, kar yağışı ve fırtına nedeniyle Beyşehir-Seydişehir ilçeleri arasındaki yolun da ulaşıma kapandığı öğrenildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar da yolda kaldı.

Kar yağışı ile birlikte Beyşehir Belediyesi ekipleri de ilçe merkezinde yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oluyor. Beyşehir-Isparta ve Beyşehir-Derebucak istikametlerinde ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi. Trafik ekipleri, kar lastiği takılı olmayan ve zinciri bulunmayan araç sürücülerini yola çıkmaması yönünde uyarıyor. 

Ali Rıza Önses 

Etiketler: Konya Isparta karayolu, ULAŞIMA KAPATILDI, yoğun kar yağışı


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