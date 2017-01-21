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Konya Kapalı Havzası’nda rezervlere kar dopingi

2016’nın son günleri ve 2017’nin başlarında yoğun kış şartları yaşayan ülkenin büyük bir bölümü beyaz örtüyle kaplanırken kardan Konya Kapalı Havzası da nasibini aldı.

Konya Kapalı Havzasında rezervlere kar dopingi

21 Ocak 2017 10:00

11 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yapılan hesaplamalara göre havzanın tamamında ortalama 40 santimlik kar örtüsü oluştu. Örtünün yeraltı suyunun yoğun olarak kullanıldığı bölgede rezervlere 870 milyon metreküplük bir katkı sağlaması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı hesaplamalara göre Konya Kapalı Havzası’nın yağan kardan yeraltı suyu bakımından büyük fayda sağlayacağını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Bu durum havza açısından çok önemli. Herkesin malumu olduğu gibi o bölgede yeraltı suyu çok yoğun kullanılıyor ve seviyelerde azalmalar meydana geliyor. Zaman zaman televizyonlarda bu bölgede büyük obrukların oluştuğunu seyrediyoruz. Yağan bu karın süzülerek yeraltına inmesi, su seviyelerinin desteklenmesi açısından önem arz ediyor" dedi.

Konya, 3 Ocakta 51 santimi gördü
Konya Kapalı Havzası yüzey alanının Tuz Gölü ve Beyşehir Gölü hariç yaklaşık 47 bin kilometrekare olduğunu ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Bu alan uzun yıllardır görmediği kar yağışını aldı. Misal vermek gerekirse Konya en son 1949 yılının Ocak ayında 48 santimlik kar yağışı almıştı. 30 Aralık 2016’da 48 santimi, 3 Ocak’ta ise 51 santimi gördü. Ocak 1976’da 48 santimi gören Beyşehir, 11 Ocak’ta 60 santimi gördü. Aksaray en yüksek Ocak ayı yağışını 27 santim ile 1 Ocak’ta aldı. Yine Karaman 2002 yılı Aralık ayında 39 santim yağış almıştı. 27 Aralık 2016’da ise 85 santim kar yağışı gördü" değerlendirmesinde bulundu.

Havzanın yüzde 85’i karla kaplı
Konya Kapalı Havzası’nın 11 Ocak itibarıyla ortalama 40 santimlik bir kar örtüsüyle kaplı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Eroğlu şöyle devam etti: "Bu kar örtüsünün yeraltı sularına etkisini araştırdık. Değerlendirirken, karın oluşturduğu su potansiyelinin havzada akifer özelliğe sahip yani yüzeydeki suyu süzerek depolayabilecek alanlardaki süzme yüzdesini kullandık. 1 metre kar kalınlığının 22 santimi su yüksekliği oluyor. Bu ise yüzde 85’i karla kaplı havzada 4.74 milyar metreküp kar-su eşdeğerini işaret ediyor. Havza genelinde akifer özelliğine sahip birimlerin toplam yüzey alanı 36 bin 598 kilometrekaredir.
40 santimlik kar yağışının havzadaki su eşdeğeri 12 santimdir. Havzadaki akifer birimlerin ortalama süzülme katsayısı 0,20 olarak alındığında havzadaki söz konusu yağış etkisindeki yeraltısuyu beslenimi 870 milyon metreküp olarak hesaplanmıştır. Bu beslenimin havzadaki toplam akifer alanına bölünmesi sonucunda yeraltı suyu seviyesini yaklaşık 2 santim yükselteceği düşünülmektedir."

Türkiye'nin bereketli bir kış geçirdiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yeraltı su seviyelerinin yükselmesinde kar yağışı yağmura göre çok daha etkili oluyor. Konya Kapalı Havzası inşallah bundan sonra da alacağı yağışlar sayesinde yeraltı su seviyelerini yükseltir. Biz de Bakanlık olarak aşırı yeraltı su kullanımını engellemek için gerekli çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kaydetti. 

Etiketler: Konya Kapalı Havzası, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu


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