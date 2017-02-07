Konya merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile mücadeleye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı bulunan ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltına kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik Konya merkezli 30 ilde 102 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.